La definizione e la soluzione di: Prenota trasporti via app. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : UBER

Significato/Curiosità : Prenota trasporti via app

Car sharing (categoria Terminologia nei trasporti) prestabilita. L'utente iscritto al servizio Prenota l'auto più vicina, individuata su mappa via Internet o via app per smartphone, la utilizza per il tempo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con prenota; trasporti; È scritto sul cartellino di un tavolo prenota to; Si prenota no in albergo; prenota alberghi e mezzi di trasporto; prenota re; Camioncini per trasporti leggeri; Consente di effettuare trasporti su strada; trasporti no per cani ing; Azienda trasporti Italiani; Cerca nelle Definizioni