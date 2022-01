La definizione e la soluzione di: Prende posto nei banchi in classe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SCOLARESCA

Significato/Curiosità : Prende posto nei banchi in classe

Astronavi di Star Trek (reindirizzamento da classe Intrepid) della Flotta Stellare. Prende il nome dallo scrittore Ray Bradbury. La classe California è una classe del XXIV secolo. A questa classe appartengono: USS Cerritos ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con prende; posto; banchi; classe; Riprende per passione; Si frequenta per prende re la patente; Si prende cura dei bimbi; Lo... prende il permaloso; È opposto al 12 orizz; Slitta monoposto ; Occupa un posto elevato... nell albero genealogico; Il posto ... ove si nasconde l asso; Formano la banchi sa; La nave la accosta alla banchi na; Vive in banchi ; Occupa i banchi ; Gemelle di classe ; Il complesso degli alunni d una stessa classe ; classe 1973, il personaggio è il primo ministro del Lussemburgo; Le gemelle in classe ; Cerca nelle Definizioni