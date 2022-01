La definizione e la soluzione di: Popolavano le zone sul Mar Nero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SCITI

Significato/Curiosità : Popolavano le zone sul Mar Nero

Mar Caspio nel mar Caspio: Volga, Ural e Kura. Dal mar Caspio è possibile navigare fino al Mar Bianco (nell'Artico), Mar Baltico (in Scandinavia) e Mar Nero, utilizzando ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

