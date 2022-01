La definizione e la soluzione di: Il ponte Giovanni da Verrazzano l unisce al distretto di Brooklyn. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : STATEN ISLAND

Significato/Curiosità : Il ponte Giovanni da Verrazzano l unisce al distretto di Brooklyn

Hudson Valley (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) gli altri gruppi. Il fiume Hudson inferiore era abitato dai Lenape, che entreranno in contatto con l'esploratore Giovanni da Verrazzano, commerciavano con ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

