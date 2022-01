La definizione e la soluzione di: Piovani, autore di musiche per film. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NICOLA

Significato/Curiosità : Piovani, autore di musiche per film

Nicola Piovani premio Oscar nel 1999 per le musiche del film La vita è bella. È anche autore di teatro musicale e di musica da concerto. Nicola Piovani nasce a Roma, nel ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

