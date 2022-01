La definizione e la soluzione di: Ha i piedi per terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : REALISTA

Significato/Curiosità : Ha i piedi per terra

Zac Efron: con i piedi per terra Zac Efron: con i piedi per terra (Down to Earth with Zac Efron) è una serie televisiva statunitense del 2020. L'attore Zac Efron e l'imprenditore del ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con piedi; terra; Si dànno solo con i piedi ; Coprono marciapiedi ; Il metallo nei piedi del cauto; Si suona con mani e piedi ; La Via tra Roma e terra cina; Uno spinoso animale di terra o di mare; Panciuto recipiente di terra cotta; L Inghilterra ... ironicamente; Cerca nelle Definizioni