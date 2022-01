La definizione e la soluzione di: Un pesce che si alleva in acque stagnanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TINCA

pesce che ri corda un metallo prezioso; pesce simile all anguilla; Il pesce più... sgusciarne; Un pesce come il palombo; L alleva mamma cerva; Pesci di alleva mento; Il monte ove fu alleva to Zeus; Vi nacque Matilde Serao; La città della Francia in cui nacque Robespierre; Vi nacque Ipparco; Rileva ostacoli subacque i; Area con acque stagnanti, come il delta del Po; Protozoi in acque stagnanti