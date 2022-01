La definizione e la soluzione di: La parte del nome in comune nei disegni a lato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ALI

Significato/Curiosità : La parte del nome in comune nei disegni a lato

Ponte Vecchio (sezione Il monumento a Benvenuto Cellini) Maria; dal lato di Oltrarno gli edifici del ponte erano in aderenza dal lato di via de' Bardi con le case e la torre dei Mannelli, dal lato di Borgo San ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

