La definizione e la soluzione di: Un pallone andato a segno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : GOL

Significato/Curiosità : Un pallone andato a segno

Ronaldinho (categoria Vincitori del pallone d'oro) Calciatore dell'anno World Soccer: 2 2004, 2005 pallone di bronzo della FIFA Confederations Cup: 1 2005 pallone d'oro: 1 2005 Miglior giocatore UEFA: 2 Miglior ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con pallone; andato; segno; Se vi batte il pallone ... addio gol; Il rinvio del pallone ; Afflosciarsi come un pallone ; Si tirano al pallone ; andato in disuso; andato in visibilio; andato ... per il Belli; andato ... per i poeti; Il segno tra lo Scorpione e il Capricorno; Il segno ... di Zorro; Un segno che può significare risultato bianco; II terzo segno zodiacale; Cerca nelle Definizioni