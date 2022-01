La definizione e la soluzione di: La pala dell elicottero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ROTORE

Significato/Curiosità : La pala dell elicottero

elicottero voli con persone a bordo di un elicottero, ma non i primi voli liberi di un elicottero. Il primo volo libero di un elicottero viene in generale riconosciuto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

