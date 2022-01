La definizione e la soluzione di: Oscar scrittore inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : WILDE

Significato/Curiosità : Oscar scrittore inglese

Oscar Wilde Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde, noto come Oscar Wilde (Dublino, 16 ottobre 1854 – Parigi, 30 novembre 1900), è stato uno scrittore, aforista, poeta ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con oscar; scrittore; inglese; Marlee premio oscar col film Figli di un dio minore; La Jessica premio oscar per il film Blue Sky; Ha ricevuto l oscar per il film La vita è bella; La Susan premio oscar per Dead man walking; Il Di liberto scrittore , regista e attore; Lo scrittore Cechov; Il nome dello scrittore Turgenev; Lo scrittore Starnone; Edwardcompositore e direttore d orchestra inglese ; Una celebre meta inglese di pellegrinaggio; Signorina in inglese ; inglese ... in età verde; Cerca nelle Definizioni