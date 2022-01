La definizione e la soluzione di: Ortaggio che può avere le foglie pungenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CARCIOFO

Significato/Curiosità : Ortaggio che puo avere le foglie pungenti

Raphanus raphanistrum sativus (sezione foglie) lievemente semi-lunga; il colore può essere rosa o rosso. Diffusione: Italia – Europa. Coltivazione: è un Ortaggio che può essere consumato tutti i mesi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

