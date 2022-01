La definizione e la soluzione di: Un ormone usato in farmacia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CORTISONE

Significato/Curiosità : Un ormone usato in farmacia

Cortisone (categoria Farmaci ormonali) Il cortisone è un ormone usato come farmaco. Chimicamente è un corticosteroide di formula C21H28O5 strettamente correlato al corticosterone. Corticosteroidi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

