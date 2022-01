La definizione e la soluzione di: Organizza i soccorsi nelle catastrofi naturali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : PROTEZIONE CIVILE

Significato/Curiosità : Organizza i soccorsi nelle catastrofi naturali

Corpo militare della Croce Rossa Italiana militare è stato impiegato anche in tempo di pace in occasione di catastrofi naturali, quali l'alluvione di Firenze (1966), il terremoto del Belice (1968) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

