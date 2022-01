La definizione e la soluzione di: _ Nielsen: interpretò divertenti film. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LESLIE

Significato/Curiosità : _ Nielsen: interpreto divertenti film

Leslie Nielsen madre gallese e padre danese. Nell'arco della sua carriera, Nielsen è apparso in oltre 100 film e 1500 programmi televisivi, impersonando più di 220 personaggi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con nielsen; interpretò; divertenti; film; Il nielsen interprete di tanti spiritosi film; La nielsen che ha recitato in Rocky IV; Il Jack che interpretò L appartamento; L Ace che Jim Carrey interpretò al cinema; L Alvaro che interpretò Pierino al cinema; Carrie __, che interpretò Leila in Guerre Stellari; Più fanno gridare e più sono divertenti ; Lo si fa a crepapelle... in situazioni divertenti ; Banda gruppo che propone divertenti numeri; La Banda di divertenti numeri musicali; Kung fu, film d animazione; Sole a film con Zalone; Il seguito di un film di successo; Storico film muto di Griffith 1915; Cerca nelle Definizioni