La definizione e la soluzione di: È necessario per vivere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : NUTRIMENTO

Significato/Curiosità : e necessario per vivere

Acchiappasogni Ragno, e così come la tela del ragno trattiene ciò che al ragno è necessario per vivere, così l'acchiappasogni trattiene i sogni che ci possono dare delle ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con necessario; vivere; Dotare di tutto ciò che è necessario ; Attrezzo necessario a fissare e mantenere pezzi; Il minimo di voti necessario per un referendum; Dotare del necessario ; Essere al mondo, vivere ; Costringere una persona a vivere in un luogo appartato; Si dice di situazione che si vorrebbe far rivivere ; vivere in una casa, dimorare; Cerca nelle Definizioni