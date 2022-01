La definizione e la soluzione di: Monumento che celebra le vittorie di Augusto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ARAPACIS

Significato/Curiosità : Monumento che celebra le vittorie di Augusto

Vittoriano (reindirizzamento da Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II) Disambiguazione – Se stai cercando il nome proprio di persona, vedi Vittoriano (nome). Il Monumento nazionale a Vittorio Emanuele II o (mole del) Vittoriano, chiamato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con monumento; celebra; vittorie; augusto; Famoso monumento a Washington: Lincoln __ ing; Antico monumento simile al dolmen; Il monumento conosciuto come Colosseo; L’imponente monumento romano nel centro di Torino; Feste celebra te nel Peloponneso; Si celebra osservando il cerimoniale; Una sciarpa per chi celebra la Messa; Viene celebra to in comune; Grande: le vittorie nei 4 massimi tornei di tennis; Anche i migliori le alternano alle vittorie ; vittorie schiaccianti; Monumento di Roma che celebra le vittorie di Augusto; La famiglia per augusto ; Un altro nome dell imperatore augusto ; Altare voluto da augusto nel 9 a.C; La disciplina di augusto Basile; Cerca nelle Definizioni