La definizione e la soluzione di: Ex moneta brasiliana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CRUZEIRO

Significato/Curiosità : Ex moneta brasiliana

Rial yemenita. In passato è stato la moneta di: Marocco. Tunisia. Yemen del Nord. Zanzibar. Il nome deriva da quello della moneta portoghese, dal momento che nei ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

