La definizione e la soluzione di: Un mobiletto appeso in cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PENSILE

Significato/Curiosità : Un mobiletto appeso in cucina

Scolapiatti (categoria Attrezzi da cucina) tipologie di strumenti da cucina come bicchieri o posate. Spesso lo scolapiatti si trova appeso al di sopra del lavello in modo che l'acqua che gocciola ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

mobiletto con bottiglie; mobiletto per l ingresso; mobiletto con specchio; mobiletto per calzature; Ripiano appeso al muro; Il magnete spesso appeso al frigo; Lo sono carte come l'appeso e l'Eremita; Lo è la persona in eccessivo sovrappeso ; È ottimo cucina to alla vicentina; Dà ordini in cucina ; Recipiente per cucina re la polenta; Si può cucina re allo zafferano;