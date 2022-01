La definizione e la soluzione di: In mezzo al cocktail. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : KT

Significato/Curiosità : In mezzo al cocktail

John Collins (cocktail) Il John Collins è un cocktail la cui esistenza è testimoniata fin dal 1869, ma che potrebbe essere nato anche prima. Si ritiene che sia stato creato da ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

In mezzo ai passeggeri; Un mezzo di contrasto; Vale in mezzo ... ma non fra; In mezzo al Pacifico; Mai __ cocktail ; Il liquore per dare forza al cocktail Martini; cocktail servito col sale sul bordo del bicchiere; Mai, diffuso cocktail ;