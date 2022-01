La definizione e la soluzione di: Mettersi a sedere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : ACCOMODARSI

Significato/Curiosità : Mettersi a sedere

Segni meningei supina senza appoggiare le mani posteriormente. Il particolare modo di Mettersi a sedere è generalmente accompagnato da dolore dorso-lombare. Il segno di Magnus-De ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con mettersi; sedere; mettersi a proprio agio; mettersi sulle piste; La moda di forarsi per mettersi gli anelli ovunque; mettersi a letto; Fa alzare e poi risedere i tifosi allo stadio; È fresca sulla panchina dove non ci si può sedere ; Possedere ... in tribunale; Deve possedere brio;