La definizione e la soluzione di: Il maggior porto sulla costa tra Venezia e Bari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANCONA

Significato/Curiosità : Il maggior porto sulla costa tra Venezia e Bari

Bari e da sempre è punto nevralgico nell'ambito del commercio e dei contatti politico-culturali con il Medio Oriente. Il suo porto è il maggiore scalo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

