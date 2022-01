La definizione e la soluzione di: Limita la pupilla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : IRIDE

Significato/Curiosità : Limita la pupilla

Binocolo di matching tra pupilla di uscita e pupilla dell'occhio, la luminanza della scena ingrandita (l'illuminamento della retina) è al più la stessa (nell'ipotesi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con limita; pupilla; I ciglioni che delimita noi fiumi; È limita ta quella di rigore; limita tivo; I coni di plastica bicolori che limita no le corsie stradali; Alcaloide avente l effetto di dilatare la pupilla ; Espansa come una pupilla in penombra; Nel suo centro cè la pupilla -; Il restringimento della pupilla ; Cerca nelle Definizioni