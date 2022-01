La definizione e la soluzione di: Levigare il parquet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LAMARE

Significato/Curiosità : Levigare il parquet

Apicoltura (sezione Il contatto delle antenne) deposizione delle uova da parte della regina, o a mo' di intonaco, per Levigare le pareti interne. Serve anche a mummificare gli intrusi morti evitandone ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con levigare; parquet; levigare uno specchio; Macchina utensile usata per levigare e lucidare; Lo squalo la cui pelle è usata per levigare ; Albero che fornisce un legno per parquet ; Strisce che compongono il parquet ; Possono essere di piastrelle, laminati, parquet ..; E' impiegato nel parquet ; Cerca nelle Definizioni