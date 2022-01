La definizione e la soluzione di: Lascia al buio l intera città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BLACKOUT

Significato/Curiosità : Lascia al buio l intera citta

Black out Lascia senza corrente circa 35 milioni di persone. Un secondo episodio avviene 4 mesi dopo, sempre nella capitale: un guasto Lascia al buio l'intera isola ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

