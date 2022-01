La definizione e la soluzione di: __ Lanka: è sotto l India. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SRI

Significato/Curiosità : __ Lanka: e sotto l India

Sri Lanka Tamil in Sri Lanka svilupparono una cultura distinta da quelli che si trovavano in India. I rapporti tra Tamil (dell'India e dello Sri Lanka) e Singalesi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

