Soluzione 9 lettere : GUANCIALE

Significato/Curiosità : Ingrediente della Carbonara

Pasta alla Carbonara La pasta alla Carbonara è un piatto caratteristico del Lazio, e più in particolare di Roma, preparato con ingredienti popolari e dal gusto intenso. I ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Un ingrediente per la pizza; ingrediente della paella; ingrediente che non deve mancare nello strudel; Un ingrediente dei saponi; Sandokan e le Tigri della __; Lo smantellamento della nave; La parte commestibile della noce; Forse perché della fatal quiete tu sei l _ a me sì cara vieni o sera: Foscolo; Monte Soro : Nebrodi = Pizzo carbonara : x; Pasta lunga e sottile con cui si fa la carbonara ; Culminano nel Pizzo carbonara ; Si macina sulla carbonara ;