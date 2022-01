La definizione e la soluzione di: Dà un idea dell individuo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TEST

Significato/Curiosità : Da un idea dell individuo

individuo fatta per la prima volta da Cicerone, del termine greco ?t?µ??: (composto di ?- privativo e tema di t?µ??, «tagliare»). individuo, quindi, vuol dire indivisibile ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con idea; dell; individuo; idea to senza le vocali; __ idea , brano di Patty Pravo; Lo è un idea poco chiara; Si cita per rendere l idea ; Fu un modell o dell a Opel; Una forma senza sfaccettature dell e pietre preziose; Un frutto dell inquinamento; Il cuore dell allodola; Grosso individuo ; Copia di un individuo ottenuta in laboratorio; individuo esclusivo nelle relazioni amorose; Un individuo che tiene molto alla sua privacy; Cerca nelle Definizioni