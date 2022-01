La definizione e la soluzione di: Hanno il cervello in fumo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FUSI

Significato/Curiosità : Hanno il cervello in fumo

Sigaretta (sezione Il fumo di sigaretta) soggetto che la consuma, stimolando il "sistema di ricompensa" del cervello. Il fumo di sigaretta è considerato causa di gravi danni alla salute e fattore ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

