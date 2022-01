La definizione e la soluzione di: Guidò la lotta d indipendenza sudamericana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BOLIVAR

Significato/Curiosità : Guido la lotta d indipendenza sudamericana

Peronismo (sezione La presidenza Perón: la "rivoluzione" dei descamisados) impostata non sulla lotta di classe, bensì sulla collaborazione tra le classi sociali all'interno del corpo statale; indipendenza economica del paese ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

