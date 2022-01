La definizione e la soluzione di: Guasti, andati a male. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MARCITI

Significato/Curiosità : Guasti, andati a male

Vastedda della Valle del Belice (categoria Formaggi a pasta filata) produce tutto l'anno. Il nome deriva dal dialetto “vasta” cioè guasta, andata a male. L'idea fu infatti quella di rilavorare i pecorini gonfi per il ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con guasti; andati; male; La si contatta in caso di guasti all'elettrodomestico; Lo sono i denti guasti ; guasti alla nave riparati in cantiere; Belli detto dei tempi andati ; andati in disuso; andati via; andati ... nel Medioevo; Un animale che vive catturando altri animali; Il male con le convulsioni; Uno spinoso animale di terra o di mare; Il male ssere da fuso orario; Cerca nelle Definizioni