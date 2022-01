La definizione e la soluzione di: Graticola per la carne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GRILL

Significato/Curiosità : Graticola per la carne

Bucaniere dei Caraibi: indicava i cacciatori di frodo che affumicavano la carne su una Graticola di legno. Questo metodo, chiamato barbacoa e dal quale deriva il ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con graticola; carne; La graticola per la carne; graticola per carni; Si ottengono sulla graticola ; graticola per l'arrosto; Squisito sugo di carne ; Un tipico piatto turco a base di carne arrosto; Un tipo di maschera... non carne valesca; Girano per cuocere la carne ; Cerca nelle Definizioni