La definizione e la soluzione di: Giovano per i reumatismi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FANGHI

Significato/Curiosità : Giovano per i reumatismi

Reumatologia (sezione Concetto di malattia reumatica o reumatismo) (reumatismi degenerativi) è appannaggio dell'età matura e degli anziani, la patologia reumatica immuno-mediata (reumatismi infiammatori) esordisce per ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con giovano; reumatismi; giovano nella cura dell artrosi; Non sono più giovano tti; giovano agli stressati; giovano tti inesperti ma pretenziosi; Non fa bene a chi soffre di reumatismi ; Riacutizza i reumatismi ; Le sue onde giovano contro i reumatismi ; Una cura per i reumatismi ; Cerca nelle Definizioni