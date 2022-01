La definizione e la soluzione di: Finita a gambe all aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CADUTA

Significato/Curiosità : Finita a gambe all aria

Glossario della danza classica (categoria Collegamento interprogetto a una categoria di Wikimedia Commons presente ma assente su Wikidata) molto alto per passare da un piede all'altro, simile ad una spaccata in aria. Le gambe si aprono assieme creando una sensazione del "volare". Serie di numeri ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Nelle gambe ... sono d Achille; Incrociate... come gambe ; gambe pelose; Operaio da gambe di legno; Opera letteraria di Manlio Cancogni; L aria ... poetica; Il diritto di proprietà di un opera letteraria ; Dove l aria è buona si fa a pieni polmoni;