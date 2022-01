La definizione e la soluzione di: Fettuccia per guarnizione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PASSAMANO

Significato/Curiosità : Fettuccia per guarnizione

Kanafeh escamotage moderno, invece di cuocerla per lunghi periodi di tempo). I pistacchi schiacciati sono cosparsi sopra come guarnizione. Il Knafeh Nabulsieh nacque nella ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con fettuccia; guarnizione; fettuccia di tessuto; fettuccia di pasta; Una fettuccia di tessuto; La guarnizione della portata; guarnizione per tende; guarnizione per le pietanze; guarnizione traforata; Cerca nelle Definizioni