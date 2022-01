La definizione e la soluzione di: Fare vita tribolata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PATIRE

Significato/Curiosità : Fare vita tribolata

L'uomo delle castagne Affari sociali del governo di coalizione, riprende a lavorare dopo un anno tribolato in cui ha dovuto affrontare la sparizione della figlia Kristine. Il caso ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

