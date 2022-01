La definizione e la soluzione di: Erba usata come calmante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VALERIANA

Significato/Curiosità : Erba usata come calmante

Salvia officinalis (reindirizzamento da Erba moscatella) principali effetti, la salvia ha efficacia antisettica ed è anche digestiva e calmante. Le sono attribuiti altri effetti, ma non su tutti c'è concordia di vedute ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

