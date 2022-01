La definizione e la soluzione di: Era una vasta colonia francese in Asia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INDOCINA

Significato/Curiosità : Era una vasta colonia francese in Asia

Lingua francese famiglia degli aracnidi, benché indichi in realtà soltanto una varietà specifica di ragno). Il francese ha svolto in Asia un significativo ruolo culturale nel ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

E vasta quella Padana; Reggeva una vasta area nel centro dell Italia longobarda; Porzione studiata che rappresenta una vasta entità; vasta proprietà terriera; È vicinissima a colonia ; Era un soldato colonia le; Uno tradotto a colonia ; Era una colonia portoghese in India; Niente in francese ; Hippolyte, storico e critico letterario francese ; Con musqué è il nome francese dell ondatra; Nato a Roubaix il 5 marzo 1949, l imprenditore francese è l uomo più ricco d Europa; Era un servizio postale euroasia tico; Felicissime, estasia te; Penisola asia tica; I monti fra l Europa e l asia ;