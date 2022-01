La definizione e la soluzione di: Era il numero sulla maglia di Maradona e di Totti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : DIECI

Significato/Curiosità : Era il numero sulla maglia di Maradona e di Totti

Francesco Totti Francesco Totti - Storia numeri di maglia, su transfermarkt.it. URL consultato il 28 dicembre 2018. ^ La Roma e il dopo Totti: la maglia numero 10 diventerà ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

