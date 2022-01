La definizione e la soluzione di: Emana regolamenti sportivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosità : Emana regolamenti sportivi

Regole del gioco del calcio (reindirizzamento da Regolamento del calcio) non più due giocatori come avveniva in precedenza). Ad inizio 2019 l'IFAB Emana diverse nuove norme per contrastare le perdite di tempo, ma anche per favorire ...