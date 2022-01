La definizione e la soluzione di: E difficile batterlo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosità : E difficile batterlo

Tigran Petrosjan (sezione Olimpiadi e campionati a squadre) d'anticipo». Non concedeva punti deboli all'avversario ed era molto difficile batterlo: per lui fu coniato il termine "super-posizionalista", come opposto ...