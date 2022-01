La definizione e la soluzione di: Lo dicono gli sposi all altare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : SI

Significato/Curiosità : Lo dicono gli sposi all altare

Glossario delle frasi fatte Mauro Corriere.it ^ A.Manzoni, I promessi sposi ^ Corriere.it ^ [4] ^ Corriere.it ^ Francesco Domenico Guerrazzi, Lo assedio di Roma, 1864 (p. 258) ^ s:I Malavoglia/Capitolo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

