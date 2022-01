La definizione e la soluzione di: __ delle Tre Gole, in Cina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DIGA

Significato/Curiosità : __ delle Tre Gole, in Cina

Diga delle Tre gole La diga delle Tre Gole, denominata anche progetto Tre Gole, è una diga per la produzione di energia elettrica costruita sul Fiume Azzurro, nella provincia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con delle; gole; cina; I nemici delle immagini; Una delle tre Parche; Una delle piaghe d Egitto; Passo delle Alpi Retiche; Pettegole zzo; Chiacchiera, pettegole zzo; Le vongole per gli spaghetti; Si copre con tegole ; Dà ordini in cucina ; È vicina a Rimini; Avvicina ti al contrario; Recipiente per cucina re la polenta; Cerca nelle Definizioni