La definizione e la soluzione di: Dai suoi segni si traggono gli oroscopi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ZODIACO

Significato/Curiosità : Dai suoi segni si traggono gli oroscopi

segni di terra Sullo zodiaco i segni di terra risultano invece opposti e complementari a quelli d'acqua, da cui traggono anche alimento (la terra si nutre dell'acqua): ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con suoi; segni; traggono; oroscopi; Fu maledetto assieme ai suoi discendent; Affetta modi non suoi ; Ha i suoi servizi; I suoi fuochi sono noti ai marinai; La parte del nome in comune nei disegni a lato; Fu eletto fra segni e Leone; Cuoio stampato a disegni ; Firma messa sul retro degli assegni ; Testo da cui si traggono copie; Si contraggono quando il viso cambia espressione; Le api lo traggono dai fiori; Estraggono peli sfruttando il principio della leva; Un argomento da oroscopi ; Scrive gli oroscopi ; Disciplina con gli oroscopi ; Argomento da oroscopi ; Cerca nelle Definizioni