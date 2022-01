La definizione e la soluzione di: I custodi dei credenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANGELI

Significato/Curiosità : I custodi dei credenti

Angelo custode custodi Papa Pio X disse: «Si dicono custodi gli angeli che Dio ha destinato per custodirci e guidarci nella strada della salute» e l'angelo custode «ci ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

