Soluzione 9 lettere : LUMINARIE

Significato/Curiosità : Cortei con torce e lampioncini

Feste e tradizioni popolari dell'Abruzzo dai portatori di fanali a lampioncini con il "cingo" di cuoio a mo' di cilicio stretto alla vita, impugnati dai portatori con fazzoletti bordati a lutto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con cortei; torce; lampioncini; In fondo ai cortei ; Conclusione de... cortei ; Attributo per certi cortei formati da adolescenti; Può far storce re il naso; Estorce re denaro con minacce; C è chi ne dà da torce re; Si muove contorce ndosi; Feste con addobbi di torce e lampioncini ;