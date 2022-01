La definizione e la soluzione di: Corrono lungo la schiena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BRIVIDI

Significato/Curiosità : Corrono lungo la schiena

Mankini lunghe fasce laterali di tessuto Corrono verso l'alto attraversando addome, petto e spalle per poi scendere lungo la schiena e riunirsi poco prima del solco ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con corrono; lungo; schiena; Concorrono a rendere insopportabili gli schiamazzi; Scorrono nell alveo; Le percorrono i nuotatori; Si percorrono in pista; Frutto con nocciolo bislungo ; È attraversata da un tunnel lungo 50 km; Un lungo affluente del Nilo nel Sudan del Sud; Prova motoristica su un lungo percorso accidentato; Piegare la schiena a semicerchio; Corre lungo la schiena ; Forte dolore alla schiena : colpo della __; Taglio di carne magra dalla schiena del maiale; Cerca nelle Definizioni