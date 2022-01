La definizione e la soluzione di: Conduce vita da asceta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EREMITA

Significato/Curiosità : Conduce vita da asceta

Ascetismo (reindirizzamento da asceta) l'asceta era tenuto a partecipare alla vita sociale e ad adempiere i compiti previsti da essa. Nel Nuovo Testamento non compare il sostantivo "asceta" ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con conduce; vita; asceta; conduce Soliti ignoti; Il conduce nte dell elefante; conduce in carcere; Il silenzio che non aiuta chi conduce le indagini; Fare vita tribolata; Rivita lizzare il telefonino; La vita brillante di chi ama il lusso e l eleganza; Il Georges autore de La vita : istruzioni per l uso; L asceta che vive isolato; Un asceta indiano; Un asceta solitario; asceta che viveva in cima a una colonna; Cerca nelle Definizioni