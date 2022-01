La definizione e la soluzione di: I composti come pepsina e ptialina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ENZIMI

Significato/Curiosità : I composti come pepsina e ptialina

Apparato digerente proteolitici come pepsina e chimosina, H2O e HCl (acido cloridrico, il quale ha la funzione di attivare l'enzima (inattivo) pepsinogeno in pepsina (attivo) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con composti; come; pepsina; ptialina; Gridi scomposti e sguaiati; Genera la differenza di alcuni composti in relazione alla collocazione degli atomi sostituenti; composti chimici con catene di atomi di silicio; Un suffisso per composti chimici; Ha come emissario l Adda; È come dire maiali; come fu soprannominato il cavaliere Rodrigo Díaz; Si mangia come il finocchio; Le sostanze come la pepsina e la ptialina; Le sostanze come la pepsina e la ptialina