È come dire maiali

Soluzione 5 lettere : PORCI

Significato/Curiosità : e come dire maiali

Infernalia uomo ed un demone. Mai dire Maiale (Pig Blood Blues): in un riformatorio si compie una mostruosa reincarnazione. Sesso, morte e stelle (Sex, Death and ...

Altre definizioni con come; dire; maiali; come fu soprannominato il cavaliere Rodrigo Díaz; Si mangia come il finocchio; Scali come Malpensa e Linate; Un alcaloide vegetale impiegato come sedativo; Come dire dentro il; Farsi largo cercando di emergere modo di dire ; dire , esprimere; È come dire mattutina; maiali e cinghiali; maiali ni da latte; I maiali a cui si paragonano certi mangioni; Una maiali na dei cartoni; Cerca nelle Definizioni